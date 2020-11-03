قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي طالب المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حتى لا تضطر الدولة لاتخاذ قرارات صعبة تضر بعض الفئات اقتصاديًا.

وأضاف يونس، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أنه «يجب أن نكون نحن أحرص على حياتنا ولقمة عيشنا أكثر من أي أحد آخر»، مرددًا: «الكمامة وغسل الأيدي».

وأوضح أن رئيس الوزراء اطمأن خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمة اليوم، على استعداد الدولة لمواجهة أي موجة ثانية من كورونا، مشيرًا إلى توافر الأدوية في جميع المستشفيات الخاصة.

وأكد أن وزارة الصحة توفر العلاج لمرضى كورونا بالمجان، مشيرًا إلى أن المصانع المصرية تعمل بكامل طاقتها.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء الأوقاف والسياحة والآثار والتموين والتجارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والمالية والتنمية المحلية والداخلية والصحة والسكان والشباب والرياضة والدولة للإعلام والطيران المدني والتضامن الاجتماعي.