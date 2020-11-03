قطر تجري أول انتخابات لمجلس الشورى العام المقبل

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قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن قطر ستجري أول انتخابات على الإطلاق لمجلس الشورى في أكتوبر 2021.

وتأجلت الانتخابات مرارا منذ المصادقة على دستور جديد في عام 2004 يقضي بإقامة انتخابات لاختيار 30 مرشحا يمثلون ثلثي أعضاء مجلس الشورى.

وسيعين الأمير الأعضاء الـ15 المتبقين.

وقال تميم في كلمة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية لدورة المجلس التاسعة والأربعين: "الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى على وشك بلوغ ذروتها وستجرى الانتخابات في أكتوبر المقبل".

وأضاف: "نحن نخطو خطوة مهمة لتعزيز تقاليد مجلس الشورى القطري وتطوير العملية التشريعية من خلال مشاركة أوسع للمواطنين".

ووفقا للدستور، فإن المجلس المنتخب سيصادق على الميزانية الوطنية، ويراقب أداء الوزراء ويطرح تشريعات.

وسيحتاج تمرير القوانين إلى أغلبية الثلثين في المجلس بالإضافة إلى مصادقة الأمير.

وقالت حصة الجابر، عضو مجلس الشورى، الوزيرة السابقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: "في الدولة التي يفوق فيها عدد النساء الحاصلين على تعليم عال نظراءهن من الرجال، ويتم تمثيلهن بنشاط في المناصب العليا، ستلعب المرأة القطرية دورا مهما في هذه الخطوة التاريخية نحو زيادة المشاركة المدنية".