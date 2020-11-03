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وزير الصحة التونسي: الوضع الوبائي غير مطمئن في ظل ارتفاع إصابات كورونا

الصحة التونسية
الصحة التونسية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 5:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 5:53 م
قال وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الوبائي في البلاد غير مطمئن؛ في ظل تسجيل معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي يقدر بنحو 1500 إصابة جديدة وعدد وفيات يترواح بين 20 و30 حالة وفاة يوميًا.

وأضاف مهدي - في تصريحات اليوم - أن الوضع الحالي يتطلب الالتزام بإجراءات الوقاية من طرف المواطنين، في حين تتولى الدولة مهام مدى تطبيق هذه الإجراءات.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في بيان اليوم، تسجيل 25 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1483 حالة، فيما سجلت 1220 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 63 ألفًا و126 مصابًا.

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