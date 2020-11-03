الشرطة الفرنسية تلقى القبض القبض على 4 أشخاص لصلتهم بهجوم نيس

قال مصدر قضائي اليوم الثلاثاء إنه تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص في شمال باريس لصلتهم بالهجوم الذي وقع في كنيسة في نيس الأسبوع الماضي.

ويشتبه أن أحد الذين تم إلقاء القبض عليهم، وهو تونسي / 29 عاما/ كان على صلة بالمهاجم، بحسب ما قاله المصدر. وكان الثلاثة الأخرون في منزله عندما جاءت الشرطة للإلقاء القبض عليه.

وقد قٌتل ثلاثة أشخاص في الهجوم، الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإنه عمل ذو طبيعة إرهابية إسلاموية.

وكانت الشرطة قد أطلقت النار 14 مرة على المشتبه به الرئيسي، وهو تونسي 21 عاما، كان قد وصل فرنسا مؤخرا عبر إيطاليا، وجرى نقله للمستشفى في حالة خطرة.

ويعد هذا ثاني هجوم مميت يقع خلال شهر، عقب ذبح مدرس في ضاحية بباريس، بعدما عرض رسوم كارتونية مسيئة للرسول محمد في درس حول حرية التعبير.