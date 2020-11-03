 المغرب يعرب عن إدانته الشديدة للهجمات التي شهدتها فيينا - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 10:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

المغرب يعرب عن إدانته الشديدة للهجمات التي شهدتها فيينا

المغرب - ارشيفية
المغرب - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 9:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 9:56 م
أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن إدانة المملكة المغربية بشدة للهجمات المروعة التي استهدفت مدينة فيينا.

وقال بوريطة، في مداخلة خلال المؤتمر السنوي المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي انعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس في فيينا، "أود أولًا وقبل كل شيء أن أعرب عن الحزن الذي تملكنا أمس في أعقاب الهجمات المروعة التي استهدفت قلب أوروبا الوسطى، في فيينا".

وتابع الوزير: "ندين بشدة هذه الأعمال الدنيئة، ونقف إلى جانب النمساويين في هذه الظروف الأليمة، ونعبر عن رفضنا للعنف والكراهية ونبذ الآخر"، مضيفًا "قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم ومع الشعب النمساوي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك