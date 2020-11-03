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أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل، بأن الشرطة الهولندية اعتقلت شخصين مثلا تهديدا بمحطة القطار في أوتخت.

وأضافت أن الشرطة أخلت مبنى المحطة.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل حال ورودها.