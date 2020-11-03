 الشرطة الهولندية تعتقل شخصين مثلا تهديدا بمحطة القطار في أوتخت.. وتخلي المبنى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الهولندية تعتقل شخصين مثلا تهديدا بمحطة القطار في أوتخت.. وتخلي المبنى


نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 9:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 9:51 م

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل، بأن الشرطة الهولندية اعتقلت شخصين مثلا تهديدا بمحطة القطار في أوتخت.

وأضافت أن الشرطة أخلت مبنى المحطة.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل حال ورودها.

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