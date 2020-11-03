التعليم العالي: وقف عضو هيئة تدريس بالإسكندرية استهزأ بآية قرأنية في فيديو متداول

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في ضوء متابعة الوزارة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، بشأن ما صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، وتم تداوله من خلال مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل في ما تم تداوله مع إيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق على أن تعرض نتيجة التحقيق على الوزير خلال ٤٨ ساعة.

وكان عدد من طلاب معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية قد تداولوا خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو لأستاذ يستهزأ بأية قرأنية خلال نقاشه مع الطلاب وقوله "بلا أية قرأنية بلا زفت"، مما تسبب في حالة من الجدال بينه وبين الطلاب.