فيروس كورونا: بريطانيا تواجه «كارثة طبية» إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة الوباء

واتهم زعيم حزب العمال رئيس الوزراء بـ"الفشل الذريع للقيادة" فيما يتعلق بالتعامل مع الوباء.

وانتقد كير ستارمر "تقاعس" الحكومة، وقال إن ذلك يعني أن "الإغلاق سيكون أصعب وأطول وأكثر ضرراً مما يجب أن يكون".

وأكد أن حزبه سيدعم الحكومة في تصويت الأربعاء، لكنه دعا إلى استخدام فترة الأربعة أسابيع "لإصلاح المسار المعطل ونظام التتبع وإعطاء الصلاحيات اللازمة للسلطات المحلية".

وأعلن رئيس الوزراء السبت إغلاق الحانات والمطاعم والصالات الرياضية والمتاجر غير الضرورية ودور العبادة بدءا من يوم الخميس.

وفي معرض تحديد الإجراءات والدعم الإضافي للشركات والوظائف، أخبر جونسون أعضاء البرلمان أنه بالإضافة إلى تمديد خطة الدعم المادي للأعمال المضطرة للإغلاق، ستضاعف الحكومة دعمها من 40٪ إلى 80٪ من أرباح التداول لأصحاب الأعمال الحرة اعتبارًا من الشهر المقبل.

وفي بيان مجلس العموم، قال جونسون إنه "لا بديل" سوى فرض قيود وطنية في ضوء أحدث بيانات فيروس كورونا.

وقال: "في مواجهة هذه الأرقام الأخيرة، لا بديل سوى اتخاذ مزيد من الإجراءات على المستوى الوطني".

وسجلت بريطانيا يوم الاثنين 18950 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و136 وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا.

وأصر على أنه "من الصواب تجربة كل خيار ممكن" قبل فرض الإغلاق على مستوى البلاد، ورفض الانتقادات القائلة إن المملكة المتحدة كانت أبطأ في التصرف مقارنة بالدول الأخرى في أوروبا.

"تهديد وجودي"