فيروس كورونا: بريطانيا تواجه «كارثة طبية» إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة الوباء

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أن البلاد تواجه "كارثة طبية وأخلاقية" ما لم تتخذ إجراءات صارمة لوقف انتشار فيروس كورونا.
وقال جونسون لأعضاء البرلمان أنه "لا يوجد بديل" سوى فرض الإغلاق الوطني في إنجلترا.
وتناول في كلمته الإجراءات المخطط لها استعدادا لتصويت في مجلس العموم عليها يوم الأربعاء.
واتهم زعيم حزب العمال رئيس الوزراء بـ"الفشل الذريع للقيادة" فيما يتعلق بالتعامل مع الوباء.
وانتقد كير ستارمر "تقاعس" الحكومة، وقال إن ذلك يعني أن "الإغلاق سيكون أصعب وأطول وأكثر ضرراً مما يجب أن يكون".
وأكد أن حزبه سيدعم الحكومة في تصويت الأربعاء، لكنه دعا إلى استخدام فترة الأربعة أسابيع "لإصلاح المسار المعطل ونظام التتبع وإعطاء الصلاحيات اللازمة للسلطات المحلية".
وأعلن رئيس الوزراء السبت إغلاق الحانات والمطاعم والصالات الرياضية والمتاجر غير الضرورية ودور العبادة بدءا من يوم الخميس.
وفي معرض تحديد الإجراءات والدعم الإضافي للشركات والوظائف، أخبر جونسون أعضاء البرلمان أنه بالإضافة إلى تمديد خطة الدعم المادي للأعمال المضطرة للإغلاق، ستضاعف الحكومة دعمها من 40٪ إلى 80٪ من أرباح التداول لأصحاب الأعمال الحرة اعتبارًا من الشهر المقبل.
وفي بيان مجلس العموم، قال جونسون إنه "لا بديل" سوى فرض قيود وطنية في ضوء أحدث بيانات فيروس كورونا.
وقال: "في مواجهة هذه الأرقام الأخيرة، لا بديل سوى اتخاذ مزيد من الإجراءات على المستوى الوطني".
وسجلت بريطانيا يوم الاثنين 18950 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و136 وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا.
وأصر على أنه "من الصواب تجربة كل خيار ممكن" قبل فرض الإغلاق على مستوى البلاد، ورفض الانتقادات القائلة إن المملكة المتحدة كانت أبطأ في التصرف مقارنة بالدول الأخرى في أوروبا.
"تهديد وجودي"
وحذر رئيس الوزراء من "الكارثة الطبية والأخلاقية" التي تواجهها الأمة إذا سُمح للخدمات الصحية الوطنية (هيئة الرعاية الصحية الحكومية) "بالارتباك".
وقال: "قد يضطر الأطباء والممرضات إلى اختيار المرضى الذين يعالجون، ومن سيعيش ومن سيترك لمواجهة الموت" ، مما يشكل ما أسماه "تهديدًا وجوديًا" للخدمات الصحية.
وقال جونسون "إذا فشلنا في السيطرة على فيروس كورونا، فإن العبء الكبير لأعداد مرضى كوفيد هو الذي سيحرم الآخرين من الرعاية التي يحتاجون إليها. علاج السرطان وجراحة القلب والإجراءات الأخرى المنقذة للحياة، كل هذا يمكن أن يتعرض للخطر إذا لم نسيطر على الفيروس".
ويواجه جونسون انتقادات واحتجاجات من العديد من كبار نواب حزب المحافظين عندما يصوتون على الإجراءات يوم الأربعاء.
وقال إن الإغلاق سينتهي في 2 ديسمبر/كانون الأول وسيتم منح النواب تصويتًا على ما يجب أن يحل محل لوائح الإغلاق الجديدة عندما تنتهي في الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش في 2 ديسمبر/كانون الأول.
وقال وزير الدولة مايكل غوف الأحد إن الإغلاق قد يتم تمديده إذا استغرق الأمر وقتًا أطول لخفض معدل انتقال الفيروس.
وقال جونسون إنه متفائل بأن التقدم التكنولوجي سيساعد في "هزيمة هذا الفيروس بحلول الربيع".
وقال إن الحكومة كانت تخطط "لزيادة كبير في توفير وإتاحة اختبارات فحص كوفيد 19" مع استعداد الجيش للمساعدة في توزيعها.
وأشاد جونسون بالتطورات الطبية بما في ذلك اختبارات كوفيد 19"الفورية تقريبًا" وقال إن هناك "احتمالًا حقيقيًا" لتصنيع لقاح بحلول الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف "أعتقد أن هذه التطورات التقنية مجتمعة ستمكننا من هزيمة الفيروس بحلول الربيع كما هزمت البشرية كل الأمراض المعدية الأخرى ولست أنا الشخص الوحيد المتفائل بذلك".
ورداً على بيان رئيس الوزراء، قال ستارمر إن جونسون ووزير الخزانة، ريشي سوناك، "أخفقا في تعلم" الدروس من الموجة الأولى من الوباء.
وقال لأعضاء البرلمان "الدرس الأساسي من الموجة الأولى من هذا الفيروس هو أنه إذا لم تتصرف مبكرًا وبشكل حاسم، فستكون التكلفة أسوأ بكثير، وسيفقد المزيد من الناس وظائفهم، وسيضطر المزيد من الشركات إلى الإغلاق وبشكل مأساوي".
ما هي القيود الجديدة؟
سيطلب من الناس البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا لأسباب محددة.
- يتضمن ذلك العمل الذي لا يمكن إنجازه من المنزل، ورعاية الأطفال أو التعليم، والتمارين الرياضية خارج المنزل، وأغراض التسوق الأساسية، ورعاية المحتاجين والمسنين.
- لن يكون مسموحا الاجتماع في داخل المنازل لكن يمكن مقابلة شخص آخر من عائلة أخرى في الخارج.
- ستفرض قيود على المتاجر غير الأساسية لكن يمكن أن تبقى مفتوحة لاستلام بضائع تم شراؤها عبر الإنترنت.
- يجب أن تغلق البارات والمقاهي والمطاعم لكن بإمكانها بيع الطعام والشراب لأخذه خارج المكان أو إيصاله للمنازل، باستثناء الكحول.
- ستبقى أماكن النشاطات الرياضية كالمسابح وصالات الرياضة مغلقة
- ستغلق دور العبادة باستثناء خدمات الجنازات أو لبث شعائر دينية أو صلوات فردية.
- بإمكان مواقع البناء ومراكز التصنيع البقاء مفتوحة
- احتفالات الزواج لن تكون متاحة باستثناء ظروف استثنائية ، وسيحدد عدد الحضور في الجنازات بثلاثين شخصا.
- سيطلب من الناس تجنب السفر غير الضروري سواء بوسائل مواصلات خاصة أو عامة.