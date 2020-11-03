الحكومة: زودنا جرعات لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام لخمسة أضعاف

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم تزويد عدد جرعات لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام لخمسة أضعاف السنوات الماضية، مؤكدًا أن الكمية الموجودة مناسبة.

وأوضح سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الإثنين، أن الدولة كانت تستورد 500 ألف جرعة سنويًا، ذاكرًا أنها وصلت إلى 2.5 مليون هذا العام.

وأضاف: «إذا كانت هناك أي شكوى بخصوص نقص لقاحات الإنفلونزا الموسمية، سنبلغ وزارة الصحة لتصدر بيانًا توضيحيًا، عن الجهات والأماكن التي توفر وتوزع الجرعات، وأي الفئات التي لها أولوية».