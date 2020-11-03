 محافظ شمال سيناء: نقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب - بوابة الشروق
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محافظ شمال سيناء: نقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب

مصطفى سنجر
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 12:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 12:37 م

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية.

وقال المحافظ، خلال لقائه بهيئة مكتب الحزب العربي للعدل والمساواة برئاسة الشيخ علي فريج راشد، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ- إن الجهاز التنفيذي على مسافة واحدة من جميع الأحزاب على مستوى المحافظة.

وأشار إلى استعداد المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية للانتخابات البرلمانية التي تجري يومي 7 و8 نوفمبر الجاري ضمن محافظات المرحلة الثانية.

بدوره، وجه الشيخ علي فريج راشد، رئيس الحزب، الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على تقديم كل الخدمات والتيسيرات الممكنة أمام المواطنين، مشيرا إلى أن شمال سيناء تشهد طفرة تنموية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


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