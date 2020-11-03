الصحة الفرنسية: 418 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة الصحة العامة الفرنسية، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا قفز إلى 418 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو رقم قياسي جديد لم تسجله البلاد منذ أشهر، فيما سجلت فرنسا رقما قياسيا أيضا في عدد الإصابات بلغ 52518 إصابة.

وقالت إدارة الصحة العامة - وفقا لقناة "فرنسا 24" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد بلع 418 حالة، ليتجاوز العدد الإجمالي 37435 وفاة منذ بدء الأزمة الصحية في مارس الماضي.

كما ازداد عدد المصابين بالوباء الذين نُقلوا إلى غرف الإنعاش أو العناية المركزة بشكل كبير، مع استقبال 430 حالة جديدة خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 3721 مصابا.

وتشير هذه الحصيلة إلى أن إجراءات الحجر العام الجديدة التي طُبّقت في البلاد اعتبارا من يوم الجمعة الماضي لم يظهر أثرها بعد، إذ ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات جراء المرض بما يزيد على 1000 حالة أخرى، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 25143 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات في فرنسا حتى الآن مليونا و466 ألفا و433 حالة.