أدى الإقبال غير المتوقع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى خلق صفوف اقتراع طويلة بعد فتح باب الاقتراع في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، كما حدث في الأيام الماضية في الكثير من المقاطعات داخل العديد من الولايات في الأسابيع القليلة الماضية خلال التصويت الشخصي المبكر حيث كان الإقبال المبكر كثيفاً للغاية.

وتكثر الصفوف الطويلة عندما لا يكون هناك ما يكفي من آلات التصويت - إما لأن بعضها قد تعطل أو لا يوجد ما يكفي منها لإدارة الإقبال بشكل مريح - أو عندما لا يظهر عمال أماكن الاقتراع، مما يؤدي إلى نقص الموظفين، وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية.

ويمكن أن يكون أحد السيناريوهات التي تعقد تصويت اليوم الثلاثاء هم الناخبون الذين يقررون التصويت في مراكز الاقتراع رغم حصولهم على بطاقة اقتراع في البريد.

ويمكن للناخبين الذين حصلوا على بطاقات اقتراع بالبريد أن يغيروا رأيهم ويختاروا بدلاً من ذلك التصويت شخصياً. إذ سيتعين على العاملين في أماكن الاقتراع اتخاذ خطوات إضافية للتأكد من أن الشخص لن يصوت مرتين لأنه أمر غير قانوني. وينطبق الشيء نفسه على شخص يظهر للتصويت، مدعيا أنه لم يتلق بطاقة اقتراع بالبريد.

ويمكن أن تسهم هذه الحالات في الصفوف الطويلة بسبب الوقت اللازم لحل مثل هذه القضايا وغيرها.

وتفرض أماكن الاقتراع تدابير التباعد الاجتماعي بسبب وباء فيروس كورونا، هذا العام، مع تشجيع الناخبين الذين هم في الصف على الحفاظ على ما لا يقل عن 6 أقدام (1.83 متر) بينهم، ما جعل الصفوف أطول تلقائيا .

وقد صوت ما يقرب من 100 مليون أمريكي في وقت مبكر.