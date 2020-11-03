أقر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، بمرور تونس بوضع اقتصادي "صعب جدا وغير مسبوق" مع بلوغ تكلفة وباء كورونا 9ر2 مليار دولار ما يحتم اتخاذ حلول غير تقليدية.



وقال المشيشي في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، إن تونس لم يسبق أن عرفت وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا بالعمق الذي تعرفه اليوم لكنه أكد في نفس الوقت إن الوضع الحالي لا يعني الإفلاس.



وأرجع المشيشي الصعوبات الى تراكمات عرفها الوضع الاقتصادي منذ عام 2011 علاوة على تداعيات جائحة كورونا التي كلفت الاقتصاد ما يقارب 8 مليارات دينار تونسي (9ر2 مليار دولار).



وتوقع رئيس الحكومة استمرار تداعيات الوباء على الاقتصاد لمدة لا تقل عن العامين، وقال المشيشي "الحل الأول هو إيقاف النزيف".



وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن دور متوقع للبنك المركزي في التمويل الداخلي عبر ضخ 3 مليار دينار من أجل سد العجز المالي لميزانية الدولة، وأثار هذا الخيار جدلا في البرلمان.



وقال المشيشي "هذا ليس بدعة حصل نفس الأمر في دول مشابهة لتونس وفي دول ليبرالية".



ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو انكماشا بـ7% في 2020 وهي نسبة لم تعرفها تونس منذ أكثر من نصف قرن.



ويشهد قطاع الفوسفات والطاقة تعطلا في الإنتاج في مناطق جنوب البلاد بسبب تواتر الاحتجاجات الاجتماعية وأدى ذلك إلى إنهيار انتاج الفوسفات من 8 ملايين طن سنويا قبل عام 2010 إلى أقل من النصف.



وقال المشيشي "تعطيل الثروات الوطنية لم يعد مقبولا".