كمالا هاريس: بايدن يعرف كيف يتصرف للحفاظ على اتحاد الأمريكيين

قالت المرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، كمالا هاريس، إن جو بايد يعرف كيف يتصرف للحفاظ على اتحاد الأمريكيين.

وأضافت هاريس، في كلمة، مساء الثلاثاء، أن ‏الخيارات واضحة أمام الأمريكيين، متابعة: «اليوم هو اليوم الذي ننتظره منذ وقت للتغيير».

وأكدت ضرورة التعامل مع العنصرية، مضيفة أن بايدن تعلم من التاريخ الأميركي كيف يتعامل مع التفرقة على أساس العرق.

وذكرت أن كل الأمور في الولايات المتحدة على المحك، داعية الأمريكيين إلى الذهاب للتصويت بكثافة.

وتجرى، اليوم، انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تفصل الولايات المتحدة عن أهم انتخابات في تاريخها، والتي تأتي وسط ظروف وبائية خطيرة وتحديات سياسية تمر بها بعض الولايات.