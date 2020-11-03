الإمارات تدين هجوم فيينا وتؤكد رفضها جميع أشكال العنف والإرهاب

أدانت دولة الإمارات بشدة اليوم الثلاثاء الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان صحفي نشرته وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم ، أن "دولة الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شهدته فيينا أمس إلى أربعة قتلى، مشيرا إلى أن الهجوم كان له "دافع إسلامي"، وأن منفذه كان من المتعاطفين مع تنظيم داعش، ولقي المهاجم حتفه برصاص رجال الأمن.