القوات التركية تغادر ريف حماة السوري بشكل كامل

أخلت القوات التركية القاعدة الثانية لها في محافظة حماة وسط سوريا، بعد أن طوقتها القوات الحكومية السورية منذ أكثر من عام.



وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء- "غادرت القوات التركية بشكل كامل بعد ظهر اليوم قاعدة شيرمغار في جبل شحشبو بريف حماة الغربي، وأن أكثر من 70 آلية بينها ناقلات جنود و شاحنات تحمل معدات لوجستية".



وأكد القائد العسكري "توجه الرتل العسكري التركي إلى قاعدة قوفقين وبعضها توجه إلى بلدة البارة في جبل الزاوية جنوب إدلب، لتعزيز النقاط الموجودة في خطوط التماس مع القوات الحكومية السورية والروسية في ريف إدلب الجنوبي".



يُذكر أن الجيش التركي أخلى أمس الأحد قاعدة مورك بريف حماة الشمالي أكبر قاعدة عسكرية للقوات التركية في سوريا وبذلك بقيت 10 قواعد للجيش التركي في مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية في ريفي إدلب وحلب.



من جهة أخرى، كشف مصدر في المعارضة السورية أن أغلب النقاط العسكرية التركية في مناطق سيطرة القوات الحكومية سوف يتم الانسحاب منها قبل نهاية العام الجاري.



وأكد المصدر لـ(د.ب.أ): "هناك اتفاق روسي تركي لنشر قواعد عسكرية تركية على طول طريق حلب اللاذقية".



وتوصلت روسيا وتركيا قبل عامين في قمة سوتشي إلى اتفاق يتم بموجبه نشر قواعد عسكرية تركية في منطقة خفض التصعيد على طول طريق دمشق حلب وبعض نقاط الاشتباك بين الجيش السوري وفصائل المعارضة، لكن استعادة الجيش السوري لمناطق ريف حماة وإدلب وريف حلب جعل تلك القواعد محاصرة منذ أكثر من عام.



وتشهد خطوط المواجهات في ريف إدلب توتراً كبيرا واشتباكات وقصفا متبادلا بين القوات السورية وحلفائها من جهة وفصائل المعارضة الموالية للقوات التركية وزادت تلك المواجهات بعد قصف طائرات حربية روسية قاعدة تتبع لفيلق الشام أحد فصائل الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة، ما ينذر باندلاع عملية عسكرية واسعة مع تزايد وصول تعزيزات عسكرية تركيا إلى ريف إدلب.