 موسكو: عودة 592 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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موسكو: عودة 592 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 2:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 2:20 م

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 592 لاجئا (منهم 178 امرأة و302 طفل) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

 

وأفاد المركز الروسي -في بيان اليوم الثلاثاء- بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

 

وأضاف المركز في بيانه أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 24 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

 


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