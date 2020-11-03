كايرو ستيبس أول فرقة ألمانية تعزف موسيقاها في مهرجان الموسيقى العربية

قالت إيناس عبد الدايم: إقامة المهرجان وسط الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم أكد إيمان الدولة بأهمية دور الفنون والثقافة في مسيرة التنمية





بدأت الليلة الثانية من الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، بحفل موسيقى لفرقة «كايرو ستيبس» مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، قدمت خلالها عدد من المقطوعات الموسيقية من أعمالهم ومنها (جاردن سيتي، بكره، صعيدي، انفرج، عنبر، رقصة النيل، سيوة، رقصة من الخليج)، وشاركهم المنشد الديني علي الهلباوي بغناء «أرابيسكان»، و«زدني فرط الحب».

وأحيا الفنان علي الحجار الفقرة الختامية، بفعاليات اليوم الثاني، بصحبة أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، والتي افتتحها بأغنية «على قد ما حبينا»، وتابعها بأغني (يا طالع الشجرة، أعذريني، ريشة، أنا كنت عيدك، قبل ما تواعد، عم آدم، لما الشتا يدق البيبان، الليل وآخره، مافيناش م الخوف، تيجيش نعيش، اللي اشترى، مسألة مبدأ، عارفة، إنت المدد، زي الهوى، جفنه علم الغزل).

واستضاف الفنان علي الحجار، عازف الكمان الشاب أحمد منيب، بفقرته الغنائية على المسرح، ليعزف أحد المقطوعات الموسيقية، مشيدا بموهبته، كما أدى «الحجار» أغنية «هنا القاهرة» بدون موسيقى، وحرص على شكر وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، على حضورها ودعمها للفعاليات الإبداعية فى مختلف أنحاء الوطن، وأشاد بالاجراءات الاحترازية التى تتخذها الأوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا، واختتم الحفل بأغنية «بوابة الحلواني».

وقالت إيناس عبد الدايم إن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أحد الأحداث الفنية البراقة التي تدعو للفخر وتبرز ريادة مصر الحضارية باعتباره أعرق المحافل المتخصصة في الوطن العربي، وأضافت إن إقامة هذه الدورة وسط الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم كله أكد إيمان الدولة بأهمية دور الفنون والثقافة في مسيرة التنمية، مشيرة إلى تعدد الأشكال الإبداعية التي تضمها الفعاليات وتساهم فى خطط صون الهوية وحفظ التراث.

وبالتزامن مع حفلات مسرح النافورة، يقام حفل غنائي على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، ويشارك به كلا من الفنانين نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، سارة سحاب، أميرة أحمد، مي حسن، وذلك تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

إلى جانب حفل كلثوميات بدار أوبرا دمنهور، بمشاركة الفنانين رضوى سعيد، ريم حمدي، رحاب عمر، وذلك تحت قيادة المايسترو صلاح غباشي.

جدير بالذكر أن فقرات اليوم الثالث يشارك بها الفنانين كارمن سليمان، مي فاروق، أمجد العطافي، وائل النجار، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

يشار إلى أن افتتحت أمس الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، في الثامنة مساء، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، حيث قامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان الدكتور مجدي صابر، ومدير المهرجان جيهان مرسي، بتكريم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر بخيت بيومي، وأعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان.

بالإضافة إلى تكريم عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربى مصطفى عمرى الذى يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر .

كما تم تكريم عمالقة الفن محمد سلطان، وحلمي بكر، وجمال سلامة، وقام المهرجان بإهدائهم أوبريت "تحيا الموسيقي العربية"، من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان زياد الطويل، وتوزيع يحيى الموجي، ومن غناء نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، سارة سحاب، أميرة أحمد، مي حسن، وتم تقديمها تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

وشمل الحفل فقرات غنائية للفنانين نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، سارة سحاب، أميرة أحمد، مي حسن، وذلك تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

وشهد مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، حفل غنائي للفنان مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو الفنان عمرو سليم، إلى جانب فقرات غنائية لكلا من الفنانين أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

وقدمت فرقة الموسيقى العربية للتراث، حفل افتتاح الدورة الدورة الـ29 ، على مسرح معهد الموسيقى العربية، حيث يشمل الحفل فقرات غنائية لكلا من الفنانين أحمد محسن، محي صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولي، أنغام مصطفى، مازن عادل، أحمد الوزيري، وذلك تحت قيادة المايسترو فاروق البابلي.

يذكر أن الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، تقام في الفترة بين 1 إلى 10 نوفمبر الجاري، وتضم 28 حفل على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة 93 فنان من 5 دول، إلى جانب تكريم 12 شخصية أثرت في الساحة الفنية.