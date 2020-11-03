إطلاق حملة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية في دهب خلال نوفمبر

قال خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى توضيح جهود المحافظة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام داخل المحميات والسفن، واستبدالها بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون، مع مراعاة البعد الاقتصادي فيها، إضافة إلى حملات لرفع الوعى البيئي للعاملين بالمنشات السياحية، مع وضع اشتراطات في حالة الاستخدام للضرورة، خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء.



وأضاف المحافظ أن وزيرة البيئة شددت على ضرورة المتابعة المستمرة لحملة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، والتأكد من تنفيذ قرار منعها.



وأوضح أنه جرى الاتفاق على إطلاق حملة جديدة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة دهب، خلال شهر نوفمبر الجاري، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة جنوب سيناء.



وأكد المحافظ البدء في إطلاق أول نموذج للإدارة البيئية للأنشطة البحرية بشرم الشيخ، كمرحلة تجريبية.



وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إعداد النموذج من قبل محميات جنوب سيناء، لتطبيق التجربة في ظل انخفاض الأنشطة السياحة لتقييم التجربة، وإجراء أي تعديلات للمسار خلال التنفيذ التجريبي، لتكون انطلاقة لتعميمه في باقي المحافظات الساحلية، بعد مراجعتها من كافة الجهات المعنية.



وأثنى محافظ جنوب سيناء، على جهود وزيرة البيئة لتطوير العمل البيئي وجعله فرصة حقيقية للتنمية، خاصة أنشطة دعم السياحة البيئية، مما كان له أثر في اطلاق حملة "إيكو إيجبيت".



وأكد المحافظ أنه على استعداد دائم للعمل مع الوزارة في تلك المشروعات الهامة للوطن والمواطن والسائح.