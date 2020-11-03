البحرية السريلانكية تعيد نحو 100 حوت إلى البحر بعد جنوحها على الشاطئ

قامت البحرية السريلانكية بالاشتراك مع متطوعين، بإعادة نحو 100 حوت طيار إلى المحيط، بعد أن تقطعت بها السبل على الساحل الغربي للبلاد، بحسب ما قاله مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وقال تشاندانا سورياباندارا، المدير العام لإدارة الحياة البرية، إن سريلانكا فتحت تحقيقا وتقوم حاليا بتشريح جثتي اثنين من الحيتان ودولفين واحد، جرفتها المياه إلى الشاطئ.

وأوضح سورياباندارا أن "أحد الأسباب المحتملة وراء واقعة الجنوح الجماعي، هو أن الحيتان علقت بسبب تيار قوي، ولكننا لا يمكننا أن نكون متأكدين. وقد يساعد تشريح الجثث في إعطاء بعض المؤشرات".

وكانت أعداد من الحوت الطيار قصير الزعانف، شوهدت لأول مرة بالقرب من الساحل قبالة بانادورا، على بعد 28 كيلومترا جنوب العاصمة مساء أمس الاثنين. وتم رصدها في الليل أيضا في مناطق أخرى مجاورة.