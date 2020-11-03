الصحة تبحث مع الصين خطوات توفير لقاح كورونا فور ثبوت فاعليته

• زايد: مشاركة مصر في المبادرة الصينية لتسهيل تنقلات الأفراد بشكل آمن بين الدول خلال فترة الوباء

بحثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، مع السفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ"، سير العمل بالتجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح الصيني لفيروس كورونا، والتي يتم إجراؤها في مصر، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فاعليته، وذلك في إطار التعاون مع الجانب الصيني، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الاجتماع تناول نتائج التعاون المصري الصيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا والخطوات المستقبلية لتوفير كميات من اللقاح فور ثبوت فاعليته.

وأشار مجاهد، في بيان لوزارة الصحة اليوم، إلى أن الاجتماع تناول أيضًا سبل التعاون مع الجانب الصيني من خلال مشاركة مصر في المبادرة الصينية الدولية التي تم طرحها، حيث تهدف المبادرة إلى تسهيل تنقلات الأفراد بشكل آمن بين الدول المختلقة خلال فترة الوباء، مضيفًا أن الوزيرة دعتهم لعقد لجنة ثنائية مشتركة بين الجانبين المصري والصيني لعرض كل الجوانب الفنية للمبادرة تمهيدًا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وذكر أن الوزيرة أكدت أنه سيتم توفير جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، حيث سيتم توفيره فور ثبوت فاعليته للفئات الأكثر عرضة والأكثر تأثرًا من الإصابة، وهم (الأطقم الطبية وكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل).

ومن جانبه أثنى السفير الصيني على مجهودات وزيرة الصحة في التصدي لفيروس كورونا وإدارة الأزمة بشكل فعال، مؤكدًا فاعلية الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية والتي كانت واضحة منذ بداية الجائحة، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لإشادات منظمة الصحة العالمية بقدرة المنظومة الصحية المصرية على مواجهة الوباء، لافتًا إلى انخفاض الإصابات في مصر مقارنة بدول العالم.

كما أعرب السفير، عن تقديره لمشاركة وزيرة الصحة في التجارب الإكلينيكة للقاح الصيني في مصر، والتي يتم تطبيقها بالآلية نفسها المطبقة في الصين من حيث البروتوكول المتبع والمتابعة للمشاركين في التجارب.

وأكد أن مصر ضمن الشركاء الدوليين لدولة الصين، حيث يتم العمل والتعاون سويًا بداية من ظهور الجائحة وسيكون لمصر الأولوية دائمًا في توفير جرعات اللقاح فور ثبوت فاعليته، مثمنًا استفادة الكثير من الدول الإفريقية من الخبرة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.