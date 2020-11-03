محافظ الغربية يتفقد مقار مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية

في إطار استعدادات محافظة الغربية لانتخابات مجلس النواب، أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة تفقدية بمراكز سمنود وطنطا وقطور، يرافقه العقيد أيمن فكري المستشار العسكري للمحافظة.

وتفقد رحمي مقار مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية لمجلس النواب والمقررة يومي ٧ و٨ نوفمبر، ووجه باستبدال بعض الأدوات والمستلزمات الغير جيدة؛ من أجل توفير كافة سبل الراحة لقوات التأمين، كما وجه وكيل وزارة الطب البيطري بالتطهير اليومي لتلك المقرات وعددها ١٤ مقر على مستوى المحافظة.

وتلاحظ تصاعد دخان كثيف من حرائق قش الأرز داخل الأراضي الزراعية، وكذلك من القمامة المنتشرة على جانبي الطريق بقريتي الرجدية ودمشيت، فأمر على الفور رئيس مركز ومدينة طنطا بمجازاة كل من رئيس الوحدة المحلية بالرجدية ونواج، كما وجه رئيس حي ثان طنطا بالتعامل مع أحد النباشين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

ورافق المحافظ في الجولة وكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء مدن طنطا وقطور وسمنود ورئيسي حي أول وثان طنطا.