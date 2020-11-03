وزيرة الثقافة تتابع فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

تابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الليلة الثانية من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ29، والذي تديره الفنانة جيهان مرسي وأقيمت على مسرح النافورة بالأوبرا.

قالت عبدالدايم إن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أحد الأحداث الفنية البراقة التي تدعو للفخر وتبرز ريادة مصر الحضارية باعتباره أعرق المحافل المتخصصة في الوطن العربي، وأضافت أن إقامة هذه الدورة وسط الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله أكد إيمان الدولة بأهمية دور الفنون والثقافة في مسيرة التنمية، مشيرة إلى تعدد الأشكال الإبداعية التي تضمها الفعاليات وتساهم في خطط صون الهوية وحفظ التراث.

شهد الحفل جولة في عالم الإبداعات الفنية الساحرة تألق خلالها النجم علي الحجار فى مجموعة من أعماله التي تحمل الكثير من القيم النبيلة والمشاعر الإنسانية السامية كان منها: على قد ما حبينا، يا طالع الشجرة، اعذريني، ريشة، أنا كنت عيدك، قبل ما تواعد، عم آدم، لما الشتاء يدق البيبان، الليل وآخره، مافيناش م الخوف، تيجيش نعيش، اللي اشترى، مسألة مبدأ، عارفة، أنت المدد، زي الهوا، بوابة الحلواني، وجفنه علم الغزل من الأعمال التراثية، وذلك بمصاحبة أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف الذى لفت الأنظار بأدائه المتناغم والمتميز.

ووجه الحجار الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها للفعاليات الإبداعية في مختلف أنحاء الوطن، وأشاد بالإجراءات الاحترازية التى تتخذها الأوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا.

سبق ذلك فاصلا للموسيقار وعازف العود باسم درويش مؤسس الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس حيث قدم مجموعة من مؤلفاته الخاصة التي تمزج بين الطابع الشرقى والكلاسيكى بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، كان منها جاردن سيتي، بكره، صعيدي، انفراج، عنبر، رقصة النيل، سيوة، رقصة من الخليج، وتناغمت معها على شاشة خلفية المسرح لوحات تشكيلية متنوعة، كما استضاف المنشد علي الهلباوى ليشارك بالغناء فى مؤلفة ارابيسكان بمختارات من أشعار ابن الفارض.

وامتدت الفعاليات إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، حيث أعيد حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم بالقاهرة وتضمن عمل غنائى جديد تم تقديمه لأول مرة بعنوان تحيا الموسيقى كلمات الشاعر هاني عبدالكريم، ألحان الموسيقار زياد الطويل، توزيع الموسيقار يحيى الموجى، إلى جانب مختارات من التجليات الموسيقية لعمالقة الفن الذين تم إهداءهم الحفل كان منها لجمال سلامة محمد رسول الله، أمى، المدن، المصريين أهم، اتقدم، قال جاني بعد يومين.

ومن مؤلفات حلمى بكر حبايب مصر، عرباوى، فاكرة، على عيني، ومن أعمال محمد سلطان اوعدك، يا ريتك معايا، مسافات وبكرة تعرف تألق خلالها كل من إيمان عبدالغني، مي حسن، أحمد عفت، أميرة أحمد، أحمد إبراهيم، سوما، سارة سحاب، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم ونادية مصطفى، وتضمن نخبة من الأعمال التي قدمها عمالقة الفن حلمي بكر، محمد سلطان وجمال سلامة وذلك بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة كل من نادية مصطفي، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبدالغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، أميرة أحمد، مي حسن، سارة سحاب.

وعلى مسرح أوبرا دمنهور، أقيم حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وضم مختارات من روائع أعمال كوكب الشرق أم كلثوم أداها كل من رضوى سعيد، ريم حمدي، ورحاب عمر.