كوالالمبور: ماليزيا مصرة على موقفها الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد نائب وزير الخارجية الماليزي قمر الدين جعفر، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مصرة على موقفها الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

وشدد قمر الدين -في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)- على أن "موقف ماليزيا يتماشى مع قرار الأمم المتحدة في إقامة دولة فلسطين من خلال حل الدولتين مستندا لحدود ما قبل عام 1967 والقدس عاصمة للبلاد"، مؤكدا أن الحكومة الماليزية ستستمر في إبداء التزامها بذلك ودعم الجهود المبذولة لمساعدة فلسطين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال إنه "من المقرر أن تدرس وزارة الخارجية الماليزية تقرير اجتماع اللجنة الخاصة للعلاقات والتجارة الدولية الذي تم توزيعه على أعضاء البرلمان خلال الجلسة أمس الاثنين.

وأضاف أنه "تماشيا مع سياسة والتزام الحكومة بدعم فلسطين، فإن الوزارة ستقوم بالتقييم الدقيق على التوصيات الواردة في التقرير".

وأعرب قمر الدين عن تقديره للجنة الخاصة للعلاقات الدولية والتجارة على دعوتها لتقديم الإحاطة خلال اجتماع اللجنة في 7 فبراير الماضي، موضحا أن الإحاطة تناولت الأمور المتعلقة بالعلاقة والتعاون بين ماليزيا وفلسطين والمبادرات الماليزية لمساعدة الفلسطينيين ودعم نضالهم.