وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مبادرة «بناة مصر الرقمية»

عمرو طلعت: المنحة مجانية بالكامل لخريجي كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

طلعت: المبادرة تشمل أربعة محاور تتضمن ربط التعليم الأكاديمي بالعملي

طلعت: التقدير التراكمي للمتخرج يكون ضمن معايير انتقاء المتقدمين

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعليقًا على «بناة مصر الرقمية»، إن المبادرة تستهدف 1000 شاب حديثي التخرج من أواخر دفعات السنوات الخمس الماضية.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن المستهدفين من كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، منوهًا بأن هذه المبادرة تجري على أربعة محاور متوازية.

وأوضح أن المحور الأول هو الأكاديمي التقني في إحدى الجامعات المرموقة، مضيفًا أن الشاب سيتلقون التعليم عن بعد؛ شأنه شأن الطالب المقيم في ولاية أوهايو بنفس الوقت الزمني والمحاضرات وغيرها.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في التدريب على القدرات الشخصية، مثل: «قدرات العرض وإدارة المشروعات والعمل عن بعد والعمل الجمعي عبر فرق وإلى آخر هذه الملكات الناعمة».

ولفت إلى أن المحور الثالث يشمل الجانب العملي، وذلك عبر الاتفاق مع الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ليتم العمل من خلال استضافة الشباب لفترة التدريب العملي حتى يقترن مع الأكاديمي.

وشدد أن المحور الرابع هو الأهم في الحلقات السابقة كافة، كونه يختص بتعلم مهارات اللغة الإنجليزية، ما سيساعد الطالب في العمل الدولي.

وحول شروط التقديم، ذكر أن المبادرة تستقبل خريجي كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في السنوات السابقة من مختلف أنحاء الجمهورية.

وكشف الوزير، أن حصول الطالب على تقدير عام تراكمي في الجامعة فور تخرجه سيكون ضمن معايير الاختيار، قائلاً: «عنصر مهم وسنبدأ في إنفاذه بعد تلقي الطلبات حيث ستكون الأولويات للتقدير والمقابلة الشخصية وإجراء امتحان».

وفيما يتعلق بأماكن التقديم، أكد طلعت، أن التقديم سيتم عبر موقع المبادرة المدشن، مشددًا أن المنحة مجانية بالكامل، خاصة أن الحصول على درجة الماجستير من الجامعات العريقة مثل أوهايو التي تم إبرام مذكرة تفاهم معها، يبلغ نحو 40 ألف دولار.

ونوه بأن الهدف من المبادرة يتمثل في خلق جيل متعلم وقادر على أن يكون له دور في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات، يحقق حلم مصر في أن تكون دولة رائدة في هذا المجال المهم في الإقليم، لتتبوء المكانة التي تستحقها.