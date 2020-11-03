 مصرع 3 أشخاص بينهم مجندين في تصادم بصحراوى المنيا الشرقى القديم - بوابة الشروق
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مصرع 3 أشخاص بينهم مجندين في تصادم بصحراوى المنيا الشرقى القديم

ماهر عبد الصبور:
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 3:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 3:13 ص

بينهم نائب رئيس مجلس إدارة عالم المال

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم مجندين، ونائب رئيس مجلس إدارة عالم المال، إثر وقوع تصادم بين سيارتين، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، عند زاوية الجدامى، بمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى الشيخ فضل.
كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بتلقيه بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، جنوب قرية الجدامى .
وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع كل من" مينا ناجح عزيز تادرس 20 سنة، مجند وممدوح محمد محمود الراوي 60 سنة نائب رئيس مجلس إدارة جريدة عالم المال، وأحمد محمود سيد محمد 21 سنة مجند.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم نقل الجثث بمشرحة بني مزار.

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