 السيسي يهنئ رئيس جمهورية بنما بمناسبة ذكرى الاستقلال - بوابة الشروق
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السيسي يهنئ رئيس جمهورية بنما بمناسبة ذكرى الاستقلال

القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 4:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 4:58 م

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى لورينتينو كورتيذر كوهين رئيس جمهورية بنما؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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