ولاية أمريكية تكشف عن مجهولين يدعون الناخبين هاتفيا لعدم التصويت والبقاء في المنزل

أفاد مسؤولون في ولاية نيبراسكا الأمريكية، أن أشخاصاً مجهولين اتصلوا بمواطنين محليين داعيين إياهم إلى عدم المشاركة في التصويت ضمن الانتخابات الرئاسية.

وذكر وزير أمين ولاية نيبراسكا، روبيرت إفنين، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن مكتبه تلقى بلاغات حول اتصالات هاتفية من قبل مجهولين بمشاركين في الاقتراع دعوهم إلى "البقاء في البيت والبقاء في الأمان".

وقال إفنين: "كل مراكز الاقتراع في أراضي الولاية مفتوحة. سيتم ضمان أمن ناخبينا وموظفي لجاننا الانتخابية. الانتخابات مهمة، أصواتكم مهمة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وانطلقت الثلاثاء عمليات التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.