التشيك تسجل 9241 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 350 ألفا و896 حالة، بعد تسجيل 9241 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر موقع دينك الإلكتروني التشيكي اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في التشيك بلغ 3654 حالة بعد تسجيل 225 حالة وفاة أمس، وتعافي حتى الآن 171 ألفا و12 حالة من المصابين بفيروس كورونا.

وكان فيروس كورونا المستجد، قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.