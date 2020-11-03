 53 مليون جنيه لإحلال وتجديد مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج - بوابة الشروق
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53 مليون جنيه لإحلال وتجديد مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

محمد عبد المجيد:
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 12:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 12:43 م

أكد اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم تخصيص 53 مليونا، خلال العام الحالي 2020 - 2021؛ وذلك للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي منها مبلغ 35.7 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب تتضمن 29 مشروعا ومبلغ 17.3 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحي تشمل 8 مشروعات.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن مشروعات مياه الشرب تتمثل في إحلال وتجديد محطات مياه سطحية ونقالي ومطورة وآبار إرتوازية ووحدات ترشيح طبيعي وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة وأن مشروعات الصرف الصحي تتمثل في إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمركز طما وإحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحي بمركزي طهطا وسوهاج وإحلال وتجديد شبكات الانحدار وخطوط طرد الصرف الصحي بمراكز طهطا وسوهاج وأخميم.


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