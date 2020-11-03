تونس تستعين بأطباء تونسيين بالخارج للمساعدة في التصدي لانتشار كورونا

أكد وزير الصحة التونسي، فوزي المهدي، أنه تم الاتصال بحوالي 3 آلاف طبيب تونسي بالخارج؛ للعودة إلى تونس بصفة مؤقتة من أجل المساعدة في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد.

وأشار الوزير -على هامش تسلم الوزارة لمساعدات طبية من اتحاد الشغل التونسي، اليوم الثلاثاء- إلى أنه تم اقتراح بعض الحوافز كالنقل مع شركة الخطوط الجوية التونسية، بالإضافة إلى فتح باب الانتداب لـ300 طبيب اختصاص.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في بيان اليوم، تسجيل 25 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1483 حالة، فيما سجلت 1220 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 63 ألفًا و126 مصابًا.