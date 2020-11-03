 السلطات الأمريكية تضع سياجا مرتفعا حول البيت الأبيض بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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السلطات الأمريكية تضع سياجا مرتفعا حول البيت الأبيض بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية

البيت الأبيض- أرشيفية
البيت الأبيض- أرشيفية
واشنطن - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 8:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 8:27 م

أقامت السلطات الأمريكية سياجًا مرتفعًا حول البيت الأبيض بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الأسوار يبلغ ثمانية أقدام (حوالي 2.5 متر) وعرضها أربعة أقدام (1.25 متر) .. مشيرة إلى أن السياج جاء تحسباً لأي سيناريوهات أسوأ قد تحدث الليلة أو خلال الأيام المقبلة.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد اليوم الثلاثاء سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

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