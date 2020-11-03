مقتل وإصابة 25 مسلحا من طالبان في معارك مع الجيش بأفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 16 من عناصر طالبان وأُصيب 9 آخرون خلال معركة اندلعت مع قوات الدفاع بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.

وقالت وزارة دفاع أفغانستان -في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء- إن القوات الأمنية أبطلت مفعول حوالي 20 عبوة ناسفة زرعتها حركة "طالبان على الطرق العامة".

وأضافت وزارة الدفاع -في تغريدة على تويتر- أنه "نتيجة الهجمات المتبادلة التي شنتها قوات الدفاع والأمن الأفغانية الليلة الماضية، قُتل 16 من طالبان وأصيب 9 آخرون في منطقتي نوى ونهر سراج بإقليم هلمند"، وأفاد بأن القوات أبطلت أيضا مفعول 20 عبوة ناسفة زرعتها طالبان على الطرق العامة في هذه المناطق.

وفي غضون ذلك، خلال عملية منفصلة في إقليم أوروزجان، قُتل 12 من عناصر طالبان وأصيب خمسة آخرون في هجمات متبادلة شنتها قوات الدفاع والأمن الأفغانية بالإقليم.. وضبطت القوات الأمنية "كمية كبيرة من أسلحتهم وذخائرهم" بعد إطلاق النار.

وفي إقليم زابول الجنوبي، قُتل ما لا يقل عن سبعة من أفراد طالبان وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن هاجموا مواقع تابعة لقوات الدفاع الوطني الأفغانية في منطقتي ميزان وشجوا يوم الاثنين.