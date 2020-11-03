الغرف التجارية يشيد برفع الحظر عن الموالح المصرية في السوق الياباني

العربي: القرار دعما كبيرا للعلاقات الثنائية ويفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية

أعرب المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن سعادته بقرار وزارة الزراعة اليابانية أمس الاثنين، برفع الحظر المفروض على المنتجات الزراعية المصرية من الموالح إلى السوق الياباني، واصفا إياه بالخطوة المهمة نحو زيادة العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، فضلا عن العلاقات الاستثمارية المتطورة في السنوات الأخيرة خاصة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان العام الماضي.

ووجه "العربي" الشكر للمسئولين بالحكومتين المصرية واليابانية والسفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو على الجهود المبذولة للوصول إلى هذا القرار الإيجابي، الذي يأتي في إطار التطورات التي تشهدها مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، والتي حققت طفرة في الفترة الأخيرة على صعيد التعاون المتبادل.

وأشار العربي، إلى أن مثل هذا القرار يعتبر دعما كبيرا لزيادة العلاقات الثنائية في الفترة القادمة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من الموالح ونفاذها إلى السوق الياباني والتي حققت المركز الأول عالميا، وما يزيد من حجم الصادرات المصرية تماشيا مع خطة الدولة برفع معدلات التصدير.

وكان السفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، قد أعلن أمس، أن وزارة الزراعة والغابات والمصائد السمكية اليابانية، أصدرت قرارًا برفع الحظر المفروض على المنتجات الزراعية المصرية من الموالح إلى السوق الياباني، والذي استمر قرابة 25 عاما.