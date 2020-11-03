 عادل الجبير: هجوم فيينا جريمة شنيعة وتتنافى مع كل الأديان - بوابة الشروق
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عادل الجبير: هجوم فيينا جريمة شنيعة وتتنافى مع كل الأديان

وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير
وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير
أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 10:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 10:20 م
أعرب وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، عن حزنه جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا أمس.

وقال الجبير، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء الثلاثاء، «نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا».

وأضاف: «هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له».

وكانت الشرطة النمساوية، أعلنت أن عددًا من المسلحين أطلقوا النار في شارع بوسط فيينا، الساعة الثامنة تقريبا مساء أمس الاثنين (1900 بتوقيت جرينتش)، وأن أعيرة نارية أطلقت في ستة مواقع مختلفة.

وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة 15 شخصا، بينهم رجل شرطة.


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