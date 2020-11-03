الوادي الجديد تضع خطة استعدادا لتقلبات الطقس

تشهد محافظة الوادي الجديد، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث وضعت المحافظة خطة عمل متكاملة وتحرك بشكل سريع على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، في حالة وقوع سيول أو أمطار غزيرة؛ وذلك لضمان السيطرة الكاملة والحفاظ على المواطنين وحمايتهم، والحفاظ على المنازل والمناطق الزراعية التي تقع في أماكن منخفضة وتقترب من البرك والمصارف الكبرى.

وشكلت المحافظة لجنة الأزمات والطوارئ تضم القطاعات الخدمية، وتشمل التضامن والتموين والكهرباء والري والوحدات المحلية بالمراكز وجميع القطاعات الخدمية، وذلك للتحرك السريع المباشر في حال وقوع سيول أو أمطار غزيرة أو أي كارثة أخرى، حيث انتهت كل مديرية من وضع خطة عمل مناسبة في نطاق اختصاصها لوضع خطة العمل الرئيسية، وتشكيل غرفة العمليات الرئيسية من خلال اجتماع سيتم عقده غدًا الأربعاء بديوان عام المحافظة.

وقال المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري ورئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوادي الجديد، إنه تم الانتهاء من تطهير مخرات السيول، ورفع كفاء السدود وجسور البرك والمصارف الكبرى، وخاصة في مدينة موط، بالإضافة إلى وضع خطة عمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ولجنة الأزمات؛ للتحرك الفوري حال وقوع طوارئ نتيجة السيول أو الأمطار الغزيزة، وذلك لحماية السكان والمناطق الزراعية وتصريف المياه في المناطق الصحراوية، في ظل وجود عدد كاف من مخرات السيول.