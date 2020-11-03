تقرير: شرطة كوت ديفوار تهاجم منازل مرشحي المعارضة الرئيسيين

هاجمت شرطة كوت ديفوار (ساحل العاج) منازل المنافسين السياسيين الرئيسيين للرئيس الحسن واتارا، بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات اليوم الثلاثاء إعادة انتخاب واتارا لولاية جديدة، وبأغلبية ساحقة، حسبما قال مرشح المعارضة الرئيسي هنري كونان بيدي.

وقال بيدي في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صباح اليوم الثلاثاء: "تعرض محل إقامتي للهجوم بطلقات نارية كثيفة"، مضيفا أن شركة الأمن الجمهورية، وهي وحدة مرموقة في الشرطة الإيفوارية، كانت وراء الهجوم.

كما تعرض منزل مرشح آخر في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 31 أكتوبر، وهو باسكال أفي نجيسان، ومنزلي اثنين من الساسة المعارضين رفيعي المستوى، للهجوم، وفقا لما قاله بيدي.

وجاءت هذه المداهمات التي تردد أنها وقعت عقب إعلان لجنة الانتخابات فوز واتارا بولاية ثالثة بأغلبية ساحقة زادت نسبتها على 27ر94% من الأصوات.

وقالت اللجنة إن بيدي حصل على 66ر1% من الأصوات ونجيسان حصل على 99ر0% من الأصوات.

ويقول السياسيان المعارضان إن سعي واتارا للحصول على ولاية ثالثة، أمر غير دستوري، وطلبا من مؤيديهما مقاطعة الانتخابات.

وفي الوقت نفسه، حصل المرشح المستقل، كونان كواديو بيرتين، على 99ر1% من الأصوات.

وقالت لجنة الانتخابات إن نسبة إقبال الناخبين على التصويت بلغت 9ر53%، بينما لا يزال يتعين تأكيد المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات.

ووعد واتارا 78 عاما، الذي يتولى السلطة منذ عام 2011، في البداية بأنه سوف يتنحى بعد ولايته الثانية، لكنه أعلن ترشحه في آب/أغسطس، بعد شهر من الوفاة المفاجئة لخلفه المعين رئيس الوزراء السابق أمادو جون كوليبالي.

يذكر أن الدستور في كوت ديفوار يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، مدة كل منهما خمسة أعوام، إلا أن حزب "تجمع الجمهوريين" بزعامة واتارا، يؤكد أن التعديل الدستوري الذي جرى في عام 2016 أعاد الأمور إلى بدايتها من جديد.