الاتصالات: برنامج الماجستير التقني في مجال الأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة أوهايو مجاني

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة أوهايو لتقديم برنامج ماجستير تقني في مجال الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن البرنامج يتم تقديمه بشكل مجاني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الوزارة توفر إقامة مجانية للطلاب المشاركين بالبرنامج من خارج القاهرة، متابعًا أن تكلفة برنامج الماجستير الذي تقدمه الجامعة للطلاب، خارج مبادرة الوزارة، 40 ألف دولار.

ولفت إلى أن مبادرة «بناة مصر الرقمية» تستهدف 1000 شاب وشابة من خريجي الهندسة والحاسبات؛ لصقل قدراتهم في المجالات التقنية كالأمن السيبراني وغيرها من روافد تكنولوجيا الاتصالات.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن المبادرة تعتمد على أربعة محاور، أولها التقني الأكاديمي بالتعاون مع الجامعات المرموقة، قائلًا إن جامعة أوهايو، ضمن الـ30 الأوائل في مجال الهندسة بالولايات المتحدة.

وذكر أن المحور الآخر التدريب العملي، بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات في مصر، والتي تستضيف جزءا من الشباب، مضيفًا أن الوزارة تستضيف جزءا آخر للاشتراك في مشروعات الميكنة.

وأوضح طلعت، أن المحور الثالث بناء القدرات الشخصية كفن التواصل والعرض والعمل مع أشخاص مختلفة، ذاكرًا أن الرابع يختص ببناء القدرات اللغوية وخاصة الإنجليزية.

وشهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية Ohio State University لتقديم برنامج ماجستير تقني في مجال الأمن السيبراني.

جاء ذلك في إطار مبادرة «بُناة مصر الرقمية» والتي تهدف إلى تنمية قدرات المتفوقين من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وصقلهم بالعلم والخبرات العملية من خلال برنامج تعليمي وتدريبي متكامل بما يؤهلهم لتنفيذ مشروعات «مصر الرقمية»، ويعزز من قدراتهم التنافسية في أسواق العمل المحلية والعالمية.