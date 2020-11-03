مدرب الرجاء: قادرون على تخطي عقبة الزمالك رغم أزمة كورونا

يعيش جميع أعضاء الجهاز الفني لفريق الرجاء المغربي، حالة من التفاؤل قبل لقاء الزمالك غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث هشام بوشروان المدرب العام لفريق الرجاء عن كيفية تخطي عقبة الزمالك في الدور النصف النهائي في تصريحات لصحيفة «البطولة» المغربية .. قائلا: الأمور والأجواء جيدة بين جميع اللاعبين بالرغم من كل ما عانوا منه في الأيام القليلة الماضية".

وأضاف: "بالرغم من أننا عانينا مع فيروس كورونا إلا أننا عازمين على تحقيق نتيجة إيجابية هنا في مصر، المباراة أكيد لن تكون سهلة بعد هزيمة الذهاب".

وأكمل: "نحن متفائلون بقدرتنا على حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية".

وتابع مدرب الرجاء: "الإستقبال والترحاب الذي وجدناه عند الوصول إلى الديار المصرية كان في المستوى، كما أن ظروف الإقامة جيدة".

وشدد بورشوان على أن المران الأول في مصر كان لإزالة الإرهاق الذي لاحق الفريق بالكامل بعد رحلة استغرقت أكثر من 5 ساعات من مغرب لمصر، مشيرا إلى أن التدريبات اليوم سيكون لوضع اللمسات الأخيرة والفتيات التي سيتم تنفيذها في لقاء الغد أمام الزمالك.

الزمالك كان قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد لأشرف بنشرقي في اللقاء الذي استضافه ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.