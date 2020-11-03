وزير السياحة والآثار يستقبل سفيري المجر وأوزبكستان بالقاهرة

استقبل الدكتور خالد العناني، في مكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، أندراش أيمر كوفاكش سفير دولة المجر الجديد في القاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير والتعرف عليه ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده.
وخلال اللقاء، ناقش الوزير والسفير سبل التعاون في العمل الأثري وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من المجر.
وأشار الوزير إلى تجربة مصر الناجحة منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من يوليو الماضي، لافتا إلى أن دولة المجر كانت من أوائل الدول التي جاء سائحيها الى مدينتي شرم الشيخ والغردقة منذ استئناف الحركة السياحية.
وفي سياق متصل، استقبل الوزير، إيبيك عارف عثمانوف سفير دولة أوزبكستان، والذي حرص على لقاء الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفير لبلاده في القاهرة.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مجال ترميم وتوثيق الآثار وخاصة المخطوطات والعمل على تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال وتدريب الأثريين والمرممين، بالإضافة إلى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أوزبكستان إلى مصر.
ومن جانبه، قدم السفير الشكر والتقدير للوزير علي التعاون المثمر والفعّال، وخاصة على ما شهدته الفترة السابقة من تعاون كبير في مجال السياحة والآثار.
وفي نهاية اللقاء، تمنى الوزير للسفير النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.