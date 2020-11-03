وزير السياحة والآثار يستقبل سفيري المجر وأوزبكستان بالقاهرة

استقبل الدكتور خالد العناني، في مكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، أندراش أيمر كوفاكش سفير دولة المجر الجديد في القاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير والتعرف عليه ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده.

وخلال اللقاء، ناقش الوزير والسفير سبل التعاون في العمل الأثري وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من المجر.

وأشار الوزير إلى تجربة مصر الناجحة منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من يوليو الماضي، لافتا إلى أن دولة المجر كانت من أوائل الدول التي جاء سائحيها الى مدينتي شرم الشيخ والغردقة منذ استئناف الحركة السياحية.

وفي سياق متصل، استقبل الوزير، إيبيك عارف عثمانوف سفير دولة أوزبكستان، والذي حرص على لقاء الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفير لبلاده في القاهرة.

وناقش الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مجال ترميم وتوثيق الآثار وخاصة المخطوطات والعمل على تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال وتدريب الأثريين والمرممين، بالإضافة إلى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أوزبكستان إلى مصر.

ومن جانبه، قدم السفير الشكر والتقدير للوزير علي التعاون المثمر والفعّال، وخاصة على ما شهدته الفترة السابقة من تعاون كبير في مجال السياحة والآثار.

وفي نهاية اللقاء، تمنى الوزير للسفير النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.