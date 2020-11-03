مستشار النمسا يصف هجوم فيينا بالإرهابي ويعلن نشر قوات من الجيش وسط العاصمة

وصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، الهجوم الذي هز مساء الاثنين فيينا، بالإرهابي، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.

وقال مستشار النمسا إن الشرطة تتخذ إجراءات حاسمة ضد المسئولين عن الهجوم الإرهابي الشنيع في فيينا.

وأضاف، كورتس، في سياق حديثه في أعقاب هجوم إرهابي شهدته العاصمة: "نحن نمر بساعات صعبة".

وكان وزير الداخلية النمساوي، كارل نهامر، قد صرح مساء أمس الاثنين، بأن عدة أشخاص نفذوا إطلاق النار على كنيس يهودي في وسط فيينا، مضيفا أن هناك عدة إصابات وربما وفيات.

وقال نهامر على قناة "أو آر إف 1" في وقت متأخر من يوم الاثنين: "نعتقد أن هناك عدة مهاجمين، للأسف، هناك أيضا العديد من الجرحى، وربما القتلى أيضا. استخدم المجرمون أسلحة ذات ماسورة طويلة، لذا فهم يشكلون تهديدا كبيرا".