الدفاع الروسية ترصد 30 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 30 انتهاكا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك في محافظات إدلب (19) وحلب (1) واللاذقية (8) وحماة (2).

وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، بأن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن عن رصد 8 انتهاكات للهدنة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يتسن له التأكد من هذه الانتهاكات المعلنة من قبل الطرف التركي.

وأضاف أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 880 سلة غذائية بوزن 5.324 طن إلى أهالي قريتي "بسوت" و"مسيت" بريف اللاذقية.

وأوضح البيان أنه تم بشكل عام حتى يومنا الحاضر تنفيذ 2616 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية بلغ 4487.23 طن.