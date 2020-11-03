 القوات الفلبينية تقتل مسلحين إسلاميين مشتبها بهم في اشتباك بحري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الفلبينية تقتل مسلحين إسلاميين مشتبها بهم في اشتباك بحري

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 11:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 11:18 ص

قال الجيش الفلبيني إن قواته قتلت سبعة من المتشددين الإسلاميين الذين يشتبه في تورطهم في تفجيرات وعمليات خطف، في اشتباك وقع اليوم الثلاثاء في البحر.

وقال اللفتنانت جنرال كورليتو فينلوان جونيور، وهو قائد عسكري إقليمي، إن المشتبه بهم كانوا على متن قارب سريع عندما اعترضتهم القوات الفلبينية قبالة مياه إقليم سولو، على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا.

وأوضح: "وقع تبادل لإطلاق النار استمر 25 دقيقة وأسفر عن غرق القارب الذي كان يستخدمه أكثر أو أقل من سبعة من عناصر أبو سياف".

وقال فينلوان إنه يعتقد أن الجماعة تضم شقيق أحد منفذي عمليات التفجير سيئ السمعة وزعيم بارز في جماعة أبو سياف، وهي أكثر الجماعات الإسلامية عنفا في الفلبين.

وأضاف أن "عمليات استعادة القارب السريع الغارق وجثث عناصر أبو سياف، جارية حاليا".

وأشار فينلوان إلى أن المسلحين كانوا في طريقهم للقيام بأنشطة خطف.


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