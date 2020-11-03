البنك المركزي يتفق مع المالية والغرف السياحية على تعديل مبادرة السياحة الصادرة في مارس

- السماح بالتمويل للصيانة وأعمال التشغيل بنسب تصل إلى 60%..

عدل البنك المركزي مبادرة السياحة، الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية ب3 مليارات جنيه، بضمان وزارة المالية وبعائد 5%،.



وقال البنك المركزي إنه استكمالا للجهود المبذولة للحد من أزمة أزمة فيروس كورونا على القطاع باعتباره أكثر القطاعات تضررا، تم الاتفاق بين كل من المالية واتحاد الغرف السياحية علي تعديل بعض بنود المبادرة لتعظيم الاستفادة منها.



وأضاف أنه قرر تعديل بند ٢ المادة أ المتضمنة سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء ليصبح سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.



وأشار إلى أنه بالنسبة للعملاء الذين تم منحهم في إطار المبادرة سيتم السماح لهم بالحصول على تمويل السداد 3 أشهر إضافية ليصبح إجمالي الاستفادة 6 أشهر.



وعدل المركزي البند 7 المتضمن تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المقدمين عليهم فعليا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل، بواقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة وألا تتعد ما هو ثابت بنموذج إقرارات ضريبة كسب العمل، وميزانية الشركة وتخصيص نسبة 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية ليصبح 40% على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل، وذلك من واقع الكشوف المعتمدة للمرتبات من المنشأة، وألا تتعد ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.



ومن ناحية أخرى، أكد البنك المركزي استمرار سريان المبادرة الصادرة في 23 مارس التي سمحت للبنوك منح تسهيلات ائتمانية لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة اللازمة للأنشطة السياحية، على أن يتم سداد المبالغ الممنوحة في فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد.