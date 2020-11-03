 وزير داخلية النمسا: مشتبه به في هجوم فيينا مازال طليقا - بوابة الشروق
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وزير داخلية النمسا: مشتبه به في هجوم فيينا مازال طليقا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 2:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 2:54 ص

قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، إن مشتبها واحدًا على الأقل في الهجوم الإرهابي على فيينا يوم الاثنين ما زال طليقًا ، مشيرًا إلى وقوع عدة وفيات.

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