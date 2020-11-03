الإصابات اليومية بكورونا في إيطاليا تتخطى الـ28 ألفا

كشفت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا ظلت أقل من 30 ألف حالة يوميًا لليوم الثالث على التوالي، ولكن حصيلة الوفيات جراء المرض ارتفعت.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 28 ألفًا و244 حالة إصابة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل 22 ألفا و300 حالة أمس الاثنين و29 ألفًا و900 حالة أول أمس الأحد، حيث انخفضت المعدلات في اليومين الماضيين بسبب تراجع عدد اختبارات الكشف عن المرض خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وكانت معدلات الإصابة اليومية قد ارتفعت على نحو غير مسبوق يوم السبت الماضي لتصل إلى 31 ألفًا و758 حالة.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 353 حالة، لتتجاوز حاجز الـ300 حالة للمرة الأولى منذ مطلع مايو الماضي.