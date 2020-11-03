 الإصابات اليومية بكورونا في إيطاليا تتخطى الـ28 ألفا - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 9:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الإصابات اليومية بكورونا في إيطاليا تتخطى الـ28 ألفا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 9:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 9:49 م

كشفت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا ظلت أقل من 30 ألف حالة يوميًا لليوم الثالث على التوالي، ولكن حصيلة الوفيات جراء المرض ارتفعت.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 28 ألفًا و244 حالة إصابة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل 22 ألفا و300 حالة أمس الاثنين و29 ألفًا و900 حالة أول أمس الأحد، حيث انخفضت المعدلات في اليومين الماضيين بسبب تراجع عدد اختبارات الكشف عن المرض خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وكانت معدلات الإصابة اليومية قد ارتفعت على نحو غير مسبوق يوم السبت الماضي لتصل إلى 31 ألفًا و758 حالة.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 353 حالة، لتتجاوز حاجز الـ300 حالة للمرة الأولى منذ مطلع مايو الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك