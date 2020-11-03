 عزل وزراء ونواب في الدنمارك بعد مخالطة وزير العدل الذي يشتبه في إصابته بكورونا - بوابة الشروق
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عزل وزراء ونواب في الدنمارك بعد مخالطة وزير العدل الذي يشتبه في إصابته بكورونا

الكورونا في الدنمارك
الكورونا في الدنمارك
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 5:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 5:17 م
أرجأ البرلمان الدنماركي اليوم الثلاثاء جلسة استجواب رئيسة الوزراء وعدة عمليات تصويت أخرى، في ظل مخاوف من احتمالية إصابة عدد من الوزراء والنواب بفيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن في خطاب للبرلمان إن الارجاء يعد إجراء احترازيا ضروريا، مشيرة إلى عدة نواب التقوا الأسبوع الماضي بوزير العدل، الذي ينتظر صدور نتائج فحص الكورونا الخاص به.

وكان وزير العدل نيك هيكروب قد قال أمس الاثنين إنه يعانى من أعراض فيروس كورونا.

و التقت فريدريكسن أيضا بهيكروب، ولكن لم يعرف ما إذا كانت تعتزم الخضوع للفحص أم لا.

وقال خمسة وزراء، بينهم وزير البيئة ووزير التعليم العاليم والعلوم، إنهم سوف يخضعون للعزل الذاتي.

وثبتت إصابة عدة نواب بالفيروس، بينهم زعيم الحزب المحافظ المعارض سورين بابي بولسين.

وقال بولسين إنه " بخير"، معربا عن امتنانه لزميل أعلمه بإنه ثبتت إصابته بالفيروس، مما مكنه من الخضوع للعزل الذاتي وإجراء فحص كورونا وفقا للتوصيات الطبية.

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