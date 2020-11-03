محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف طريق شبين الكوم - الباجور - القناطر

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وتوسعة طريق "شبين الكوم- الباجور- القناطر الخيرية المزدوج"، بإجمالي مسافة 45 كم، وبتكلفة تقديرية ما يقرب من 130 مليون جنيه، رافقه نائبه محمد موسى، وسامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ومدير فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمنوفية.

وقال أبو ليمون إن أعمال الرصف والتطوير تتم على مرحلتين الأولى المسافة من "الباجور– القناطر الخيرية" بطول 33 كم، والمرحلة الثانية بالمسافة من "شبين الكوم– الباجور" بطول 12 كم، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع الاثنين المقبل مع كافة الجهات المعنية؛ لتذليل العقبات للبدء في تنفيذ أعمال رصف المرحلة الثانية بالمسافة من "شبين الكوم– الباجور" بطول 12 كم.

وتابع بدء أعمال الرصف بالمرحلة الأولى بالمسافة من "الباجور – القناطر الخيرية" وبتقنية FDR، ووجه بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد وإزالة العقبات باعتباره طريق حيوي يربط محافظة المنوفية بالقليوبية، مشدداً على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، والتأكيد على مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة.

وأضاف أنه جار رصف 17 طريقًا محليًا بإجمالي تكلفة 236 مليون جنيه ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة وزارة التنمية المحلية، فضلاً عن تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية 2020/2021 لرصف الطرق الداخلية بالمحافظة.