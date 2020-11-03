موسكو: 90% من مصابي كورونا عائدون من تركيا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المواطنين الروس العائدين من تركيا يشكلون نسبة 90% من إجمالي المصابين بالفيروس التاجي من خارج البلاد.

وقالت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين آنا بوبوفا -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن 1.5 مليون روسي عادوا إلى الوطن بعد فتح الحدود مع تركيا أول أغسطس الماضي وخضعوا جميعهم لاختبار كشف فيروس كورونا في المطار.

وأضافت بوبوفا إن اختبار الكشف عن الفيروس أظهر نتيجة إيجابية لـ10 آلاف مواطن قادم إلى روسيا من تركيا؛ ما يشكل 90% من إجمالي الأشخاص المصابين بفيروس كورونا خارج روسيا منذ ذلك الحين.

وتدرس الآن روسيا وتركيا مسألة تقليص عدد الرحلات الجوية بين البلدين بعد انتهاء الموسم السياحي، وسيطال هذا الأمر بالدرجة الأولى رحلات طائرات الركاب المستأجرة.