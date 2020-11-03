موسكو: لا يوجد أي اهتمام أمريكي بتحسين العلاقات مع روسيا

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أنه "لا يرى أي اهتمام للولايات المتحدة بتحسين العلاقات مع روسيا حتى بعد الانتخابات وبغض النظر عن النتائج".

وقال رئيس الجهاز سيرجي ناريشكين -في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء- "نحن بالطبع مهتمون بإجراء حوار أوسع وتطوير علاقات متساوية وتعاون متساو بين بلدينا".

وأضاف: "للأسف، لا نرى حتى الآن إشارات على وجود مثل هذا النهج لدى الجانب الأمريكي، وهذا ينطبق على كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري".

ورجّح ناريشكين ازدياد الانقسام في المجتمع الأمريكي بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن "الأزمة الاجتماعية ستتعمق بغض النظر عن الفائز بالرئاسة الأمريكية، ومن الواضح أن الجانب الخاسر لن يوافق على النتائج، وهذا سيشجع المتطرفين على النزول إلى الشوارع".